Чащина - Столбикова (Волкова) Анастасия Стефанова
Место рождения
Дата рождения24.10.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1815
Отец: Волков Степан Лукин
Мать: Волкова Марфа Архипова
Бракосочетание
22.05.1836
Рождение ребёнка
05.02.1839
Дочь: Агафия Алексиева
Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Алексий Романов
Рождение ребёнка
10.08.1840
Сын: Чащин - Столбиков Федор Алексиев
Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Алексий Романов
Смерть
Неизвестно