Чащина - Столбикова (Волкова) Анастасия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина - Столбикова (Волкова) Анастасия Стефанова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

24.10.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1815

Отец: Волков Степан Лукин

Мать: Волкова Марфа Архипова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.05.1836

Муж: Чащин - Столбиков Алексий Романов

Рождение ребёнка
05.02.1839

Дочь: Агафия Алексиева

Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Алексий Романов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1840

Сын: Чащин - Столбиков Федор Алексиев

Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Алексий Романов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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