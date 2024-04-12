Рагозин Архипп Алексиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти16.11.1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Рагозин Алексий
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Рагозина Анна Юдина
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Волкова Марфа Архипова
Мать ребёнка: Рагозина Анна Юдина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рагозина Анна Юдина
Смерть
16.11.1829
Причина смерти: от престарелости