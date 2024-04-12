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Рагозин Архипп Алексиев

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

16.11.1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Рагозин Алексий

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Рагозин Иван Архиппов

Мать ребёнка: Рагозина Анна Юдина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Волкова Марфа Архипова

Мать ребёнка: Рагозина Анна Юдина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рагозина Анна Юдина

Смерть
16.11.1829
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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