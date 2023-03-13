Мавра Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Киселевъ Иванъ
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Киселевъ Григорий
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1756
Сын: Киселевъ Тимофей
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762
Сын: Киселевъ Родионъ
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Киселевъ Савелий
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Киселевъ Архипъ
Отец ребёнка: Киселевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Василий