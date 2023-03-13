Мавра Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Киселевъ Иванъ

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Рождение ребёнка
1751

Сын: Киселевъ Григорий

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Рождение ребёнка
1756

Сын: Киселевъ Тимофей

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Сын: Киселевъ Родионъ

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Киселевъ Савелий

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Киселевъ Архипъ

Отец ребёнка: Киселевъ Василий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Василий

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