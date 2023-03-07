Киселевъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Киселевъ Василий
Мать: Мавра Андреева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Киселева Офимья Федорова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Киселевъ Андрей
Мать ребёнка: Киселева Офимья Федорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Киселевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Киселева Офимья Федорова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Киселева Офимья Федорова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Киселевъ Сергей
Мать ребёнка: Киселева Офимья Федорова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Киселева Офимья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Офимья Федорова