Киселевъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевъ Тимофей

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Киселевъ Василий

Мать: Мавра Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Киселева Офимья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Киселевъ Андрей

Мать ребёнка: Киселева Офимья Федорова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Киселевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Киселева Офимья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Киселева Офимья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Киселевъ Сергей

Мать ребёнка: Киселева Офимья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Киселева Офимья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Офимья Федорова

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