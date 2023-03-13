Киселева Офимья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Офимья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Киселевъ Тимофей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Киселевъ Андрей

Отец ребёнка: Киселевъ Тимофей

Рождение ребёнка
1781

Сын: Киселевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Киселевъ Тимофей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Киселевъ Тимофей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Киселевъ Сергей

Отец ребёнка: Киселевъ Тимофей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Киселевъ Тимофей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Тимофей

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