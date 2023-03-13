Киселева Офимья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Киселевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Киселевъ Андрей
Отец ребёнка: Киселевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Киселевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Киселевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Киселевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1787
Сын: Киселевъ Сергей
Отец ребёнка: Киселевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Киселевъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Тимофей