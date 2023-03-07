Киселевъ Родионъ
Место рождения
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Киселевъ Василий
Мать: Мавра Андреева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Киселева Оксинья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Киселева Оксинья
Рождение ребёнка
1795
Сын: Киселевъ Семенъ
Мать ребёнка: Киселева Оксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Оксинья