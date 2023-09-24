Зуенков Григорий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1933
Дочь: Зуенкова Раиса Григорьевна
Мать ребёнка: Зуенкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуенков Николай Максимович
Мать ребёнка: Зуенкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуенков Владимир Максимович
Мать ребёнка: Зуенкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зуенкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Зуенкова Наталья
Смерть
Неизвестно