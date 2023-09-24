Зуенков Григорий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуенков Григорий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1933

Дочь: Зуенкова Раиса Григорьевна

Мать ребёнка: Зуенкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуенков Николай Максимович

Мать ребёнка: Зуенкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуенков Владимир Максимович

Мать ребёнка: Зуенкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуенков Пётр Максимович

Мать ребёнка: Зуенкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Зуенкова Наталья

Смерть
Неизвестно
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