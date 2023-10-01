Зуенкова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуенкова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1933

Дочь: Зуенкова Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Зуенков Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуенков Николай Максимович

Отец ребёнка: Зуенков Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуенков Владимир Максимович

Отец ребёнка: Зуенков Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуенков Пётр Максимович

Отец ребёнка: Зуенков Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Зуенков Григорий Максимович

Смерть
Неизвестно
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