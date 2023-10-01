Зуенкова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1933
Дочь: Зуенкова Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Зуенков Григорий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуенков Николай Максимович
Отец ребёнка: Зуенков Григорий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуенков Владимир Максимович
Отец ребёнка: Зуенков Григорий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуенков Григорий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Зуенков Григорий Максимович
Смерть
Неизвестно