Зуенков Пётр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зуенков Григорий Максимович
Мать: Зуенкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуенков Геннадий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуенкова Валентина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно