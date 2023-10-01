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Зуенков Пётр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зуенков Григорий Максимович

Мать: Зуенкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуенков Геннадий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуенков Виктор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуенкова Валентина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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