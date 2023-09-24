Игнатова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пп ПП
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1963
Отец ребёнка: Игнатов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Игнатов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатов Александр Иванович
Отец ребёнка: Игнатов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно