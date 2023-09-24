Игнатова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пп ПП

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1963

Сын: Игнатов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Игнатов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Игнатов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатов Александр Иванович

Отец ребёнка: Игнатов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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