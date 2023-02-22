Беляков Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1896
Дата смерти13.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белякова Анна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белякова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурлакова Маруся Ивановна
Мать ребёнка: Белякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Белякова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Анна
Смерть
13.04.1984