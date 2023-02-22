Беляков Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляков Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1896

Дата смерти

13.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белякова Анна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белякова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Акулина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Пётр Иванович

Мать ребёнка: Белякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурлакова Маруся Ивановна

Мать ребёнка: Белякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Белякова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Анна

Смерть
13.04.1984
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