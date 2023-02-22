Беляков Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляков Пётр Иванович

Беляков Пётр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляков Иван Павлович

Мать: Белякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белякова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белякова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Вячеслав Петрович

Мать ребёнка: Белякова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Елена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close