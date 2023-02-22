Белякова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Иван Павлович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Беляков Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурлакова Маруся Ивановна

Отец ребёнка: Беляков Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Беляков Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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