Белякова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляков Иван Павлович
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляков Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляков Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурлакова Маруся Ивановна
Отец ребёнка: Беляков Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Беляков Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно