Бурлакова (Белякова) Маруся Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Белякова) Маруся Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляков Иван Павлович

Мать: Белякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлаков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Бурлаков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаков Сергей

Смерть
Неизвестно