Бурлакова (Белякова) Маруся Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляков Иван Павлович
Мать: Белякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурлаков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Бурлаков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурлаков Сергей
Смерть
Неизвестно