Петуненков Сергей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетуненков Сергей Михайлов

Петуненков Сергей Михайлов

avatar

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петуненков Михаил

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1870

Дочь: Петуненкова Ксения Сергеева

Мать ребёнка: Петуненкова Гликерия Потапова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Петуненков Семён Сергеев

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1877 ст.

Дочь: Петуненкова Александра Сергеева

Мать ребёнка: Петуненкова Иулиания Родионова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петуненкова Гликерия Потапова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петуненкова Иулиания Родионова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close