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Петуненков Семён Сергеев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: Петуненков Сергей Михайлов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
30.01.1891 ст.

Жена: Петуненкова Татьяна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1899 ст.

Сын: Петуненков Никанор Семёнов

Мать ребёнка: Петуненкова Татьяна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1902 ст.

Дочь: Прасковья Семёнова

Мать ребёнка: Петуненкова Татьяна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1905 ст.

Дочь: Екатерина Семёнова

Мать ребёнка: Петуненкова Татьяна Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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