Петуненков Семён Сергеев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1872
Отец: Петуненков Сергей Михайлов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
30.01.1891 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1899 ст.
Сын: Петуненков Никанор Семёнов
Мать ребёнка: Петуненкова Татьяна Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1902 ст.
Дочь: Прасковья Семёнова
Мать ребёнка: Петуненкова Татьяна Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1905 ст.
Дочь: Екатерина Семёнова
Мать ребёнка: Петуненкова Татьяна Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно