Петуненкова Иулиания Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1877 ст.
Дочь: Петуненкова Александра Сергеева
Отец ребёнка: Петуненков Сергей Михайлов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно