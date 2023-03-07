Никитенкова (Терещенкова) Анна Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенкова (Терещенкова) Анна Косьмина

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Терещенков Косьма Петров

Мать: Терещенкова Параскева Харитонова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1880

Муж: Никитенков Михаил Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1881

Сын: Никитенков Яков Михайлович

Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1883

Сын: Никитенков Ефимий Михайлов

Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1885

Сын: Никитенков Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1888

Сын: Никитенков Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1890

Сын: Никитенков Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1892

Дочь: Жукова Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1895

Дочь: Котова Анна Михайлова

Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1897

Сын: Никитенков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1901

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1902

Сын: Никитенков Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1903

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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