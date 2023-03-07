Никитенкова (Терещенкова) Анна Косьмина
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
03.02.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1881
Сын: Никитенков Яков Михайлович
Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов
Рождение ребёнка
26.12.1883
Сын: Никитенков Ефимий Михайлов
Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов
Рождение ребёнка
28.12.1885
Сын: Никитенков Стефан Михайлов
Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов
Рождение ребёнка
13.02.1888
Сын: Никитенков Фёдор Михайлов
Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов
Рождение ребёнка
15.03.1890
Сын: Никитенков Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов
Рождение ребёнка
20.11.1892
Дочь: Жукова Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов
Рождение ребёнка
01.02.1895
Дочь: Котова Анна Михайлова
Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов
Рождение ребёнка
10.10.1897
Сын: Никитенков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов
Рождение ребёнка
20.01.1901
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов
Рождение ребёнка
29.06.1902
Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов
Рождение ребёнка
14.10.1903
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Никитенков Михаил Кодратов
Смерть
Неизвестно