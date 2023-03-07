Никитенков Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1881
Рождение ребёнка
01.02.1902
Мать ребёнка: Никитенкова Варвара Дмитриева
Рождение ребёнка
25.05.1907
Мать ребёнка: Никитенкова Варвара Дмитриева
Бракосочетание
31.01.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.01.1913
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Никитенкова Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Никитенкова Варвара Дмитриева
Рождение ребёнка
20.12.1914
Сын: Никитенков Пётр Яковлевич
Мать ребёнка: Никитенкова Мелания Иванова
Рождение ребёнка
18.05.1920
Сын: Никитенков Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Никитенкова Мелания Иванова
д.Ерохи Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1925
Сын: Никитенков Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Никитенкова Мелания Иванова
д.Паньково Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно