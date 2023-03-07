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Никитенков Яков Михайлович

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1881

Отец: Никитенков Михаил Кодратов

Мать: Никитенкова Анна Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1902

Сын: Никитенков Семён Яковлев

Мать ребёнка: Никитенкова Варвара Дмитриева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1907

Сын: Никитенков Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Никитенкова Варвара Дмитриева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1911

Жена: Никитенкова Мелания Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.01.1913

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Никитенкова Мелания Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Никитенкова Варвара Дмитриева

Рождение ребёнка
20.12.1914

Сын: Никитенков Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Никитенкова Мелания Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.05.1920

Сын: Никитенков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Никитенкова Мелания Иванова

д.Ерохи Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Никитенков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Никитенкова Мелания Иванова

д.Паньково Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитенкова Варвара Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитенкова Мелания Иванова

Смерть
Неизвестно
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