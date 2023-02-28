Никитенкова (Романова) Мелания Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенкова (Романова) Мелания Иванова

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.12.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1892

Отец: Романов Иван (Фролов)

Мать: Романова Анна Петрова

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1911

Муж: Никитенков Яков Михайлович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.01.1913

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Никитенков Яков Михайлович

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1914

Сын: Никитенков Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Никитенков Яков Михайлович

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.05.1920

Сын: Никитенков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Никитенков Яков Михайлович

д.Ерохи Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Никитенков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Никитенков Яков Михайлович

д.Паньково Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенков Яков Михайлович

Смерть
Неизвестно
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