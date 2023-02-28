Никитенкова (Романова) Мелания Иванова
Место рождения
Дата рождения27.12.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1892
Отец: Романов Иван (Фролов)
Мать: Романова Анна Петрова
Бракосочетание
31.01.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.01.1913
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Никитенков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
20.12.1914
Сын: Никитенков Пётр Яковлевич
Отец ребёнка: Никитенков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
18.05.1920
Сын: Никитенков Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Никитенков Яков Михайлович
д.Ерохи Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1925
Сын: Никитенков Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Никитенков Яков Михайлович
д.Паньково Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно