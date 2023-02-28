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Никитенков Алексей Михайлов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1890

Отец: Никитенков Михаил Кодратов

Мать: Никитенкова Анна Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1909

Жена: Никитенкова Анна Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.09.1910

Сын: Никитенков Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Никитенкова Анна Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.05.1912

Сын: Никитенков Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Никитенкова Анна Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1913

Дочь: Агрипина Алексеева

Мать ребёнка: Никитенкова Анна Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1914

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Никитенкова Анна Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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