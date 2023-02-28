Никитенков Алексей Михайлов
Место рождения
Дата рождения15.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1890
Бракосочетание
26.01.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.09.1910
Сын: Никитенков Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Никитенкова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
18.05.1912
Сын: Никитенков Иоанн Алексеев
Мать ребёнка: Никитенкова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
19.06.1913
Дочь: Агрипина Алексеева
Мать ребёнка: Никитенкова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
05.07.1914
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Никитенкова Анна Тимофеева
Смерть
Неизвестно