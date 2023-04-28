Жукова (Никитенкова) Екатерина Михайлова
Место рождения
Дата рождения20.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1892
Бракосочетание
16.05.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.06.1913
Сын: Жуков Иоанн Тимофеев
Отец ребёнка: Жуков Тимофей Илларионов
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Жуков Тимофей Илларионов
д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Жуков Тимофей Илларионов
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Максимово
Смерть
Неизвестно