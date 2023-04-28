Жукова (Никитенкова) Екатерина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Никитенкова) Екатерина Михайлова

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1892

Отец: Никитенков Михаил Кодратов

Мать: Никитенкова Анна Косьмина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.05.1912

Муж: Жуков Тимофей Илларионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.06.1913

Сын: Жуков Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Жуков Тимофей Илларионов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Жуков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Жуков Тимофей Илларионов

д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1929

Сын: Жуков Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Жуков Тимофей Илларионов

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Максимово
Смерть
Неизвестно
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