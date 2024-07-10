Захаров Евдоким Иванович
Место рождения
Дата рождения1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.
Бракосочетание
02.02.1791 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1791 ст.
Сын: Захаров (Иванов) Григорий Евдокимович
Мать ребёнка: (Никитина) Наталья Никитична
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Захарова (Иванова) Елена Евдокимовна
Мать ребёнка: (Никитина) Наталья Никитична
Рождение ребёнка
02.09.1795 ст.
Дочь: Захарова (Иванова) Марфа Евдокимовна
Мать ребёнка: (Никитина) Наталья Никитична
Рождение ребёнка
13.06.1797 ст.
Дочь: Захарова (Иванова) Акулина Евдокимовна
Мать ребёнка: (Никитина) Наталья Никитична
Рождение ребёнка
19.09.1799 ст.
Сын: Захаров (Иванов) Доремидонт Евдокимович
Мать ребёнка: (Никитина) Наталья Никитична
Смерть
Неизвестно