Захаров Евдоким Иванович 1771 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Захаров Евдоким Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.

Отец: Захаров Иван Захарович

Мать: (Захарова) Неонила Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1791 ст.

Жена: (Никитина) Наталья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1791 ст.

Сын: Захаров (Иванов) Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: (Никитина) Наталья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Захарова (Иванова) Елена Евдокимовна

Мать ребёнка: (Никитина) Наталья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1795 ст.

Дочь: Захарова (Иванова) Марфа Евдокимовна

Мать ребёнка: (Никитина) Наталья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1797 ст.

Дочь: Захарова (Иванова) Акулина Евдокимовна

Мать ребёнка: (Никитина) Наталья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1799 ст.

Сын: Захаров (Иванов) Доремидонт Евдокимович

Мать ребёнка: (Никитина) Наталья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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