(Никитина) Наталья Никитична
Место рождения
Дата рождения1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1791 ст.
Рождение ребёнка
13.11.1791 ст.
Сын: Захаров (Иванов) Григорий Евдокимович
Отец ребёнка: Захаров Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Захарова (Иванова) Елена Евдокимовна
Отец ребёнка: Захаров Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1795 ст.
Дочь: Захарова (Иванова) Марфа Евдокимовна
Отец ребёнка: Захаров Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1797 ст.
Дочь: Захарова (Иванова) Акулина Евдокимовна
Отец ребёнка: Захаров Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1799 ст.
Сын: Захаров (Иванов) Доремидонт Евдокимович
Отец ребёнка: Захаров Евдоким Иванович
Бракосочетание
1804 ст.
Рождение ребёнка
25.02.1805 ст.
Сын: Гавриилов (Спиридонов) Герасим Яковлевич
Отец ребёнка: Гавриилов Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Гаврилов (Спиридонов) Денис Яковлевич
Отец ребёнка: Гавриилов Яков Спиридонович
Смерть
Неизвестно