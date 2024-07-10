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(Никитина) Наталья Никитична

Место рождения

Ивашкина, Тетюшский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашкина, Тетюшский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
02.02.1791 ст.

Муж: Захаров Евдоким Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1791 ст.

Сын: Захаров (Иванов) Григорий Евдокимович

Отец ребёнка: Захаров Евдоким Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Захарова (Иванова) Елена Евдокимовна

Отец ребёнка: Захаров Евдоким Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1795 ст.

Дочь: Захарова (Иванова) Марфа Евдокимовна

Отец ребёнка: Захаров Евдоким Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1797 ст.

Дочь: Захарова (Иванова) Акулина Евдокимовна

Отец ребёнка: Захаров Евдоким Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1799 ст.

Сын: Захаров (Иванов) Доремидонт Евдокимович

Отец ребёнка: Захаров Евдоким Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1804 ст.

Муж: Гавриилов Яков Спиридонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1805 ст.

Сын: Гавриилов (Спиридонов) Герасим Яковлевич

Отец ребёнка: Гавриилов Яков Спиридонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Гаврилов (Спиридонов) Денис Яковлевич

Отец ребёнка: Гавриилов Яков Спиридонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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