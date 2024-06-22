Гавриилов (Спиридонов) Герасим Яковлевич 25.02.1805 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гавриилов (Спиридонов) Герасим Яковлевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.02.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1771 г.р.

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1805 ст.

Отец: Гавриилов Яков Спиридонович

Мать: (Никитина) Наталья Никитична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.02.1823 ст.

Жена: Иларионова Фёкла Дмитриевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1826 ст.

Сын: Спиридонов-Кириллов (Яковлев) Клементий Герасимович

Мать ребёнка: Иларионова Фёкла Дмитриевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1827 ст.

Дочь: Спиридонова-Кириллова (Яковлева) Феодосия Герасимовна

Мать ребёнка: Иларионова Фёкла Дмитриевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1828 ст.

Дочь: Спиридонова-Кириллова (Яковлева) Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Иларионова Фёкла Дмитриевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1831 ст.

Дочь: Спиридонова-Гавриилова (Яковлева) Татьяна Герасимовна

Мать ребёнка: Иларионова Фёкла Дмитриевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1832 ст.

Дочь: Спиридонова-Гавриилова (Яковлева) Дарья Герасимовна

Мать ребёнка: Иларионова Фёкла Дмитриевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1834 ст.

Сын: Спиридонов-Гавриилов (Яковлев) Никон Герасимович

Мать ребёнка: Иларионова Фёкла Дмитриевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1836 ст.

Сын: Спиридонов-Гавриилов (Яковлев) Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Иларионова Фёкла Дмитриевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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