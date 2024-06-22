Гавриилов (Спиридонов) Герасим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения25.02.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1805 ст.
Бракосочетание
11.02.1823 ст.
Рождение ребёнка
19.01.1826 ст.
Рождение ребёнка
05.06.1827 ст.
Дочь: Спиридонова-Кириллова (Яковлева) Феодосия Герасимовна
Мать ребёнка: Иларионова Фёкла Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.07.1828 ст.
Дочь: Спиридонова-Кириллова (Яковлева) Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Иларионова Фёкла Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.01.1831 ст.
Дочь: Спиридонова-Гавриилова (Яковлева) Татьяна Герасимовна
Мать ребёнка: Иларионова Фёкла Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.03.1832 ст.
Дочь: Спиридонова-Гавриилова (Яковлева) Дарья Герасимовна
Мать ребёнка: Иларионова Фёкла Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.03.1834 ст.
Сын: Спиридонов-Гавриилов (Яковлев) Никон Герасимович
Мать ребёнка: Иларионова Фёкла Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.09.1836 ст.
Сын: Спиридонов-Гавриилов (Яковлев) Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Иларионова Фёкла Дмитриевна
Смерть
Неизвестно