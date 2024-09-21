Спиридонова-Гавриилова (Яковлева) Татьяна Герасимовна 03.01.1831 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Спиридонова-Гавриилова (Яковлева) Татьяна Герасимовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.01.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1831 ст.

Отец: Гавриилов (Спиридонов) Герасим Яковлевич

Мать: Иларионова Фёкла Дмитриевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.01.1857 ст.

Муж: Симеонов Иван Феодосиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.02.1859 ст.

Муж: Иванов-Иванов-Симеонов (Феодоров) Емельян Самуилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1874 ст.

Дочь: Феодорова-Иванова-Иванова-Симеонова (Самуилова) Анисья Емельяновна

Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Симеонов (Феодоров) Емельян Самуилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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