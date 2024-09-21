Спиридонова-Гавриилова (Яковлева) Татьяна Герасимовна
Место рождения
Дата рождения03.01.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1831 ст.
Бракосочетание
25.01.1857 ст.
Бракосочетание
13.02.1859 ст.
Рождение ребёнка
28.12.1874 ст.
Дочь: Феодорова-Иванова-Иванова-Симеонова (Самуилова) Анисья Емельяновна
Отец ребёнка: Иванов-Иванов-Симеонов (Феодоров) Емельян Самуилович
Смерть
Неизвестно