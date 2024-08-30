Захаров (Иванов) Доремидонт Евдокимович
Место рождения
Дата рождения19.09.1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1799 ст.
Бракосочетание
10.02.1818 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1820 ст.
Дочь: Иванова-Захарова (Евдокимова) Стефанида Доремидонтовна
Мать ребёнка: Стефанова Агафья Емельяновна
Рождение ребёнка
29.06.1830 ст.
Дочь: Иванова-Захарова (Евдокимова) Марфа Доремидонтовна
Мать ребёнка: Стефанова Агафья Емельяновна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Иванова-Захарова (Евдокимова) Евдокия Доремидонтовна
Мать ребёнка: Стефанова Агафья Емельяновна
Рождение ребёнка
08.02.1835 ст.
Дочь: Иванова-Захарова (Евдокимова) Агафья Доремидонтовна
Мать ребёнка: Стефанова Агафья Емельяновна
Смерть
Неизвестно