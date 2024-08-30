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Стефанова Агафья Емельяновна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.02.1818 ст.

Муж: Захаров (Иванов) Доремидонт Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1820 ст.

Дочь: Иванова-Захарова (Евдокимова) Стефанида Доремидонтовна

Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Доремидонт Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1830 ст.

Дочь: Иванова-Захарова (Евдокимова) Марфа Доремидонтовна

Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Доремидонт Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Иванова-Захарова (Евдокимова) Евдокия Доремидонтовна

Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Доремидонт Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1835 ст.

Дочь: Иванова-Захарова (Евдокимова) Агафья Доремидонтовна

Отец ребёнка: Захаров (Иванов) Доремидонт Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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