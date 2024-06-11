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Захаров Иван Захарович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Захарова) Неонила Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765 ст.

Дочь: Захарова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: (Захарова) Неонила Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Захарова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: (Захарова) Неонила Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Захаров Евдоким Иванович

Мать ребёнка: (Захарова) Неонила Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1773 ст.

Сын: Захаров Петр Иванович

Мать ребёнка: (Захарова) Неонила Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1776 ст.

Дочь: Захарова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: (Захарова) Неонила Захаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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