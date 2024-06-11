(Захарова) Неонила Захаровна
Место рождения
Дата рождения1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765 ст.
Дочь: Захарова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Захарова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович
Рождение ребёнка
1771 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович
Рождение ребёнка
29.06.1773 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович
Рождение ребёнка
24.12.1776 ст.
Дочь: Захарова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович
Смерть
Неизвестно