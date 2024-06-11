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(Захарова) Неонила Захаровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Иван Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765 ст.

Дочь: Захарова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Захарова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Захаров Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1773 ст.

Сын: Захаров Петр Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1776 ст.

Дочь: Захарова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Захарович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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