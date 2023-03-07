Храмова (Полоскова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмова (Полоскова) Фекла

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.09.1872

Дата смерти

20.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1872

Отец: Полосковъ Антонъ

Мать: Полоскова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Тарасова Екатерина

Отец ребёнка: Храмовъ Кузьма

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Храмовъ Кузьма

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Храмовъ Кузьма

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Сын: Храмовъ Ларионъ

Отец ребёнка: Храмовъ Кузьма

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1904

Сын: Храмовъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Храмовъ Кузьма

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1906

Сын: Храмовъ Георгий

Отец ребёнка: Храмовъ Кузьма

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмовъ Кузьма

Смерть
20.10.1907
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ горячки
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