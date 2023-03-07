Храмова (Полоскова) Фекла
Место рождения
Дата рождения25.09.1872
Дата смерти20.10.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1872
Отец: Полосковъ Антонъ
Мать: Полоскова Устинья
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Тарасова Екатерина
Отец ребёнка: Храмовъ Кузьма
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Храмовъ Кузьма
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Храмовъ Кузьма
Рождение ребёнка
1902
Сын: Храмовъ Ларионъ
Отец ребёнка: Храмовъ Кузьма
Рождение ребёнка
06.12.1904
Сын: Храмовъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Храмовъ Кузьма
Рождение ребёнка
14.01.1906
Сын: Храмовъ Георгий
Отец ребёнка: Храмовъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Храмовъ Кузьма
Смерть
20.10.1907
Причина смерти: Отъ горячки