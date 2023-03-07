Полосковъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения02.07.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1841
Отец: Полосковъ Семенъ
Мать: Полоскова Евдокия
Бракосочетание
24.01.1865
Жена: Полоскова Устинья
Рождение ребёнка
28.03.1866
Сын: Полосковъ Степанъ
Мать ребёнка: Полоскова Устинья
Рождение ребёнка
28.03.1866
Сын: Полосковъ Иванъ
Мать ребёнка: Полоскова Устинья
Рождение ребёнка
02.11.1868
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Полоскова Устинья
Рождение ребёнка
26.10.1869
Сын: Полосковъ Терентий
Мать ребёнка: Полоскова Устинья
Рождение ребёнка
25.09.1872
Дочь: Храмова Фекла
Мать ребёнка: Полоскова Устинья
Рождение ребёнка
28.12.1874
Дочь: Анисия
Мать ребёнка: Полоскова Устинья
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Басалаева Александра
Мать ребёнка: Полоскова Устинья