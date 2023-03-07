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Полосковъ Антонъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.07.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1841

Отец: Полосковъ Семенъ

Мать: Полоскова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1865

Жена: Полоскова Устинья

Рождение ребёнка
28.03.1866

Сын: Полосковъ Степанъ

Мать ребёнка: Полоскова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1866

Сын: Полосковъ Иванъ

Мать ребёнка: Полоскова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1868

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Полоскова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1869

Сын: Полосковъ Терентий

Мать ребёнка: Полоскова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1872

Дочь: Храмова Фекла

Мать ребёнка: Полоскова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1874

Дочь: Анисия

Мать ребёнка: Полоскова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Басалаева Александра

Мать ребёнка: Полоскова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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