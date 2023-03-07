Полоскова (Крыгина) Устинья
Место рождения
Дата рождения01.10.1844
Дата смерти15.01.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1844
Отец: Крыгинъ Дмитрій
Мать: Крыгина Агафья
Бракосочетание
24.01.1865
Муж: Полосковъ Антонъ
Рождение ребёнка
28.03.1866
Сын: Полосковъ Степанъ
Отец ребёнка: Полосковъ Антонъ
Рождение ребёнка
28.03.1866
Сын: Полосковъ Иванъ
Отец ребёнка: Полосковъ Антонъ
Рождение ребёнка
02.11.1868
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Полосковъ Антонъ
Рождение ребёнка
26.10.1869
Сын: Полосковъ Терентий
Отец ребёнка: Полосковъ Антонъ
Рождение ребёнка
25.09.1872
Дочь: Храмова Фекла
Отец ребёнка: Полосковъ Антонъ
Рождение ребёнка
28.12.1874
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Полосковъ Антонъ
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Басалаева Александра
Отец ребёнка: Полосковъ Антонъ
Смерть
15.01.1916
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Старческой дряхлости