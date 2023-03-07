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Полоскова (Крыгина) Устинья

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1844

Дата смерти

15.01.1916

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1844

Отец: Крыгинъ Дмитрій

Мать: Крыгина Агафья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1865

Муж: Полосковъ Антонъ

Рождение ребёнка
28.03.1866

Сын: Полосковъ Степанъ

Отец ребёнка: Полосковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1866

Сын: Полосковъ Иванъ

Отец ребёнка: Полосковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1868

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Полосковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1869

Сын: Полосковъ Терентий

Отец ребёнка: Полосковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1872

Дочь: Храмова Фекла

Отец ребёнка: Полосковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1874

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Полосковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Басалаева Александра

Отец ребёнка: Полосковъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.01.1916
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Старческой дряхлости
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