Полосковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения28.03.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1866
Отец: Полосковъ Антонъ
Мать: Полоскова Устинья
Рождение ребёнка
10.07.1902
Сын: Полосковъ Степанъ
Мать ребёнка: Полоскова Надежда Дмитриева
Рождение ребёнка
02.12.1904
Дочь: Полоскова Анна
Мать ребёнка: Полоскова Надежда Дмитриева
Рождение ребёнка
06.04.1906
Сын: Полозковъ Василий
Мать ребёнка: Полоскова Надежда Дмитриева
Рождение ребёнка
23.03.1908
Дочь: Полоскова Анна
Мать ребёнка: Полоскова Надежда Дмитриева
Рождение ребёнка
12.02.1910
Сын: Полосковъ Федоръ
Мать ребёнка: Полоскова Надежда Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно