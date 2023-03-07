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Полосковъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.03.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1866

Отец: Полосковъ Антонъ

Мать: Полоскова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1902

Сын: Полосковъ Степанъ

Мать ребёнка: Полоскова Надежда Дмитриева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1904

Дочь: Полоскова Анна

Мать ребёнка: Полоскова Надежда Дмитриева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1906

Сын: Полозковъ Василий

Мать ребёнка: Полоскова Надежда Дмитриева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1908

Дочь: Полоскова Анна

Мать ребёнка: Полоскова Надежда Дмитриева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1910

Сын: Полосковъ Федоръ

Мать ребёнка: Полоскова Надежда Дмитриева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полоскова Надежда Дмитриева

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