Полоскова (Мыногина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолоскова (Мыногина) Евдокия

Полоскова (Мыногина) Евдокия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Мыногинъ Федосей

Мать: Миногина Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Муж: Полосковъ Семенъ

Рождение ребёнка
23.03.1840

Сын: Полосковъ Гаврила

Отец ребёнка: Полосковъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1841

Сын: Полосковъ Антонъ

Отец ребёнка: Полосковъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1853

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Полосковъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аполлинария

Отец ребёнка: Полосковъ Семенъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close