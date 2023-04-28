Полоскова (Мыногина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Мыногинъ Федосей
Мать: Миногина Дарья
Бракосочетание
?.01.1837
Муж: Полосковъ Семенъ
Рождение ребёнка
23.03.1840
Сын: Полосковъ Гаврила
Отец ребёнка: Полосковъ Семенъ
Рождение ребёнка
02.07.1841
Сын: Полосковъ Антонъ
Отец ребёнка: Полосковъ Семенъ
Рождение ребёнка
24.09.1853
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Полосковъ Семенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аполлинария
Отец ребёнка: Полосковъ Семенъ