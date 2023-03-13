Миногина (Шульгина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Шульгина) Дарья

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Место рождения

Костромского Наместничества Ветлутской округи

Дата рождения

1770

Дата смерти

16.10.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Шульгинъ Яковъ

Мать: Шульгина Елизавета

Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
29.05.1787

Сын: Мыногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мыногинъ Федосей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Мыногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мыногинъ Федосей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Мыногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мыногинъ Федосей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Мыногинъ Тихонъ

Отец ребёнка: Мыногинъ Федосей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1802

Дочь: Мыногина Дарья

Отец ребёнка: Мыногинъ Федосей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1805

Сын: Мыногинъ Тимофей

Отец ребёнка: Мыногинъ Федосей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1808

Сын: Мыногинъ Сидоръ

Отец ребёнка: Мыногинъ Федосей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Полоскова Евдокия

Отец ребёнка: Мыногинъ Федосей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыногинъ Федосей

Смерть
16.10.1851
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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