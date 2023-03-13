Миногина (Шульгина) Дарья
Место рожденияКостромского Наместничества Ветлутской округи
Дата рождения1770
Дата смерти16.10.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Шульгинъ Яковъ
Мать: Шульгина Елизавета
Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
29.05.1787
Рождение ребёнка
1789
Рождение ребёнка
1794
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мыногинъ Тихонъ
Отец ребёнка: Мыногинъ Федосей
Рождение ребёнка
10.03.1802
Дочь: Мыногина Дарья
Отец ребёнка: Мыногинъ Федосей
Рождение ребёнка
20.02.1805
Сын: Мыногинъ Тимофей
Отец ребёнка: Мыногинъ Федосей
Рождение ребёнка
14.05.1808
Сын: Мыногинъ Сидоръ
Отец ребёнка: Мыногинъ Федосей
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Полоскова Евдокия
Отец ребёнка: Мыногинъ Федосей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мыногинъ Федосей
Смерть
16.10.1851