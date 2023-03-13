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(Храмова) Екатерина
(Храмова) Екатерина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1892
Пол
Женский
Отец
Храмовъ Кузьма
1874 г.р.
Мать
Храмова (Полоскова) Фекла
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Храмовъ Кузьма
Мать:
Храмова Фекла
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