Тарасова (Храмова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Храмовъ Кузьма
Мать: Храмова Фекла
Бракосочетание
10.02.1908
Муж: Тарасовъ Петръ
Рождение ребёнка
17.05.1909
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Тарасовъ Петръ
Рождение ребёнка
01.09.1911
Сын: Тарасовъ Федоръ
Отец ребёнка: Тарасовъ Петръ
Рождение ребёнка
10.03.1914
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Тарасовъ Петръ