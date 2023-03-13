Тарасова (Храмова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Храмова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Храмовъ Кузьма

Мать: Храмова Фекла

Бракосочетание
10.02.1908

Муж: Тарасовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1909

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Тарасовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1911

Сын: Тарасовъ Федоръ

Отец ребёнка: Тарасовъ Петръ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Тарасовъ Петръ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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