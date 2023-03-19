Иванова Федосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Федосья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.12.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1936

Сын: Иванов Семён Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Иванова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Иванов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович

Смерть
30.12.1976
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