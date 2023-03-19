Иванова Федосья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1936
Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Иванова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович
Смерть
30.12.1976