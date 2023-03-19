Иванов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

19.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1936

Сын: Иванов Семён Андреевич

Мать ребёнка: Иванова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Иванова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Иванова Федосья Михайловна

Смерть
19.06.1942
Рождение ребёнка
1942

Сын: Иванов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Иванова Федосья Михайловна

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