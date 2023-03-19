Иванов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти19.06.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1936
Мать ребёнка: Иванова Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Иванова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Иванова Федосья Михайловна
Смерть
19.06.1942
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Иванова Федосья Михайловна