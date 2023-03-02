Иванов Семён Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Семён Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1936

Дата смерти

22.12.1978

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

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1962 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936

Отец: Иванов Андрей Иванович

Мать: Иванова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
30.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
13.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
05.04.1962

Сын: Иванов Александр Семёнович

Мать ребёнка: Иванова Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
27.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Елизавета Степановна

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
22.12.1978
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