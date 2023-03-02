Иванов Семён Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1936
Дата смерти22.12.1978
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1936
Отец: Иванов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1957
Рождение ребёнка
13.04.1959
Рождение ребёнка
05.04.1962
Сын: Иванов Александр Семёнович
Мать ребёнка: Иванова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
27.04.1967
Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
22.12.1978