Иванов Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти04.07.2011
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: Иванов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.07.2011