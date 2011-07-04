Иванов Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Степан Андреевич

Иванов Степан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

04.07.2011

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Иванов Андрей Иванович

Мать: Иванова Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.07.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.