Неудачинъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Неудачинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Неудачина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Неудачинъ Иванъ
Мать ребёнка: Неудачина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Неудачинъ Исакъ
Мать ребёнка: Неудачина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Неудачинъ Степанъ
Мать ребёнка: Неудачина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Фиона
Мать ребёнка: Неудачина Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неудачина Ирина Иванова