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Неудачинъ Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Неудачинъ Федоръ

Мать: Неудачина Анна Прокофьева

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Неудачина Ирина Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Неудачинъ Иванъ

Мать ребёнка: Неудачина Ирина Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Неудачинъ Исакъ

Мать ребёнка: Неудачина Ирина Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Неудачинъ Степанъ

Мать ребёнка: Неудачина Ирина Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Фиона

Мать ребёнка: Неудачина Ирина Иванова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неудачина Ирина Иванова

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