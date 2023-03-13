Неудачина Анна Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачина Анна Прокофьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Неудачинъ Гаврила

Отец ребёнка: Неудачинъ Федоръ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Неудачинъ Яковъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Федоръ

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Улита

Отец ребёнка: Неудачинъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неудачинъ Федоръ

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