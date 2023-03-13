Неудачина Анна Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Неудачинъ Гаврила
Отец ребёнка: Неудачинъ Федоръ
Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760
Сын: Неудачинъ Яковъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Улита
Отец ребёнка: Неудачинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неудачинъ Федоръ