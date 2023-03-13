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Неудачинъ Федоръ

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Неудачинъ Семенъ

Мать: Неудачина Марья Степанова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неудачина Анна Прокофьева

Рождение ребёнка
1751

Сын: Неудачинъ Гаврила

Мать ребёнка: Неудачина Анна Прокофьева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Неудачинъ Яковъ

Мать ребёнка: Неудачина Анна Прокофьева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Неудачина) Улита

Мать ребёнка: Неудачина Анна Прокофьева

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