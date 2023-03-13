Неудачинъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1723
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Неудачинъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Сын: Неудачинъ Гаврила
Мать ребёнка: Неудачина Анна Прокофьева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Неудачинъ Яковъ
Мать ребёнка: Неудачина Анна Прокофьева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Неудачина) Улита
Мать ребёнка: Неудачина Анна Прокофьева