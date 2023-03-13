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Неудачинъ Гаврила

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Неудачинъ Федоръ

Мать: Неудачина Анна Прокофьева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неудачина Агрофена Сидарова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Неудачинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Сидарова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Неудачина) Марья

Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Сидарова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Неудачина) Оксинья

Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Сидарова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Неудачинъ Иванъ

Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Сидарова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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