Неудачинъ Гаврила
Место рождения
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Неудачинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Неудачинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Сидарова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Неудачина) Марья
Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Сидарова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Неудачина) Оксинья
Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Сидарова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Неудачинъ Иванъ
Мать ребёнка: Неудачина Агрофена Сидарова