Неудачина Агрофена Сидарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Неудачинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Неудачинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Неудачинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1781
Сын: Неудачинъ Иванъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неудачинъ Гаврила