Неудачина Агрофена Сидарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачина Агрофена Сидарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Неудачинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Гаврила

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Неудачинъ Гаврила

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Неудачинъ Гаврила

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Неудачинъ Иванъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Гаврила

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неудачинъ Гаврила

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