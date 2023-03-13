Неудачина Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Неудачинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Неудачинъ Иванъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Неудачинъ Исакъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Неудачинъ Степанъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Фиона
Отец ребёнка: Неудачинъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неудачинъ Яковъ