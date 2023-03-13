Неудачина Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачина Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Неудачинъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Неудачинъ Иванъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Неудачинъ Исакъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Неудачинъ Степанъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Фиона

Отец ребёнка: Неудачинъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неудачинъ Яковъ

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