Комаров Евлампий Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Евлампий Анисимов

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: Комаров Анисим Николаев

Мать: Авдотья

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Комаров Василий Евлампиев

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Комаров Тихон Евлампиев

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.07.1859 ст.

Сын: Комаров Елеазар Евлампиев

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Никитина

Смерть
Неизвестно
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