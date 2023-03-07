Комаров Евлампий Анисимов
Место рождения
Дата рождения1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: Комаров Анисим Николаев
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Комаров Василий Евлампиев
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1855 ст.
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
26.07.1859 ст.
Сын: Комаров Елеазар Евлампиев
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Никитина
Смерть
Неизвестно