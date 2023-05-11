Комаров Тихон Евлампиев
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: Комаров Евлампий Анисимов
Мать: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Анисья Тихонова
Мать ребёнка: Агапия Матвеева
Рождение ребёнка
01.09.1885 ст.
Дочь: Анна Тихонова
Мать ребёнка: Агапия Матвеева
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.
Дочь: Матрёна Тихоновна
Мать ребёнка: Агапия Матвеева
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.
Дочь: Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Агапия Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапия Матвеева
Смерть
Неизвестно