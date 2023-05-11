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Комаров Тихон Евлампиев

Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Комаров Евлампий Анисимов

Мать: Авдотья Никитина

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Анисья Тихонова

Мать ребёнка: Агапия Матвеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1885 ст.

Дочь: Анна Тихонова

Мать ребёнка: Агапия Матвеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.

Дочь: Матрёна Тихоновна

Мать ребёнка: Агапия Матвеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1899 ст.

Дочь: Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Агапия Матвеева

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапия Матвеева

Смерть
Неизвестно
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